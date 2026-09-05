Rolando Mandragora, ex della gara tra Fiorentina e Torino nella quale ha segnato, è stato intervistato da DAZN durante il postpartita:

E' un mix di emozioni. La prima cosa che devo fare è doveroso ringraziare tutta questa gente che mi ha dato un bellissimo tributo, che porterò sempre dentro di me. Qualche giorno fa, li ho salutati e gli ho detto che nessun addio ti porta via da casa, E questa è la dimostrazione. Quindi grazie a tutti e in particolare ai ragazzi della Curva Fiesole. Il gol è una grandissima emozione. Allo stesso, come hai detto è un mix di emozioni perché è bello, ma c'è dispiacere perché ho lasciato parte del mio cuore qua a Firenze e ho lasciato diversi compagni con cui ho fatto un percorso straordinario. Quindi è bello ma allo stesso tempo difficile. Come hai detto all'inizio, è un mix di emozioni.