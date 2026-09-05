Goretti interviene prima del fischio d'inizio e ribadisce l'obiettivo della Fiorentina a lungo termine

Federico Targetti
FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI SERIE A FIORENTINA VS FROSINONE

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Roberto Goretti, dt della Fiorentina, ha parlato a Dazn prima della gara contro il Torino:

E' un momento di passaggio, sono state fatte tante operazioni in entrata e in uscita - di 60 giocatori sotto contratto ne sono usciti 52 - ma l'obiettivo è costruire un nuovo modello produttivo, accattivante e duraturo che possa portare la Fiorentina ad essere competitiva.
Goretti

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