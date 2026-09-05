Joao Mario analizza la concorrenza con Jimenez pre Fiorentina-Torino
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Joao Mario oggi partirà titolare sulla fascia destra. L'ex Juventus ha parlato a Dazn nel pre gara:
"Jimenez? La concorrenza è sempre buona, fa migliorare tutti i giorni ed è un segnale sulla forza della squadra, ci sono tanti giocatori forti. Vogliamo migliorare per vincere"
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