La Fiorentina torna in campo per la terza giornata di Serie A cercando i primi punti del suo campionato contro il Torino. Entrambe le formazioni sono ancora inchiodate a quota zero punti in classifica dopo i primi due turni: la squadra di Fabio Grosso e quella guidata da Ignazio Abate hanno operato molto nelle battute finali del calciomercato, ma sono ancora alla ricerca della prima svolta positiva sul campo.

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Sabato 5 settembre, ore 15.00 Stadio Franchi, Firenze TV DAZN Streaming DAZN Telecronaca Testoni-Di Gennaro Radio Radio Bruno

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