Dove vedere Fiorentina-Torino in TV e streaming: le indicazioni per seguire la 3ª giornata di Serie A tra la squadra di Grosso e quella di Abate

Redazione VN
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Fiorentina-Torino, cosa va e cosa no: l'intervista doppia

La Fiorentina torna in campo per la terza giornata di Serie A cercando i primi punti del suo campionato contro il Torino. Entrambe le formazioni sono ancora inchiodate a quota zero punti in classifica dopo i primi due turni: la squadra di Fabio Grosso e quella guidata da Ignazio Abate hanno operato molto nelle battute finali del calciomercato, ma sono ancora alla ricerca della prima svolta positiva sul campo.

Dove vedere Fiorentina-Torino

Sabato 5 settembre, ore 15.00 Stadio Franchi, Firenze
TV DAZN
Streaming DAZN
Telecronaca Testoni-Di Gennaro
Radio Radio Bruno

Il live su Violanews.com

Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews .
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