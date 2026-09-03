Dove vedere Fiorentina-Torino in TV e streaming: le indicazioni per seguire la 3ª giornata di Serie A tra la squadra di Grosso e quella di Abate
Fiorentina-Torino, cosa va e cosa no: l'intervista doppia
La Fiorentina torna in campo per la terza giornata di Serie A cercando i primi punti del suo campionato contro il Torino. Entrambe le formazioni sono ancora inchiodate a quota zero punti in classifica dopo i primi due turni: la squadra di Fabio Grosso e quella guidata da Ignazio Abate hanno operato molto nelle battute finali del calciomercato, ma sono ancora alla ricerca della prima svolta positiva sul campo.
Dove vedere Fiorentina-Torino
|Sabato 5 settembre, ore 15.00
|Stadio Franchi, Firenze
|TV
|DAZN
|Streaming
|DAZN
|Telecronaca
|Testoni-Di Gennaro
|Radio
|Radio Bruno
Il live su Violanews.comColoro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews .
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Le nostre esclusive
Obiettivi, strategie e retroscena: il primo vero mercato targato Fabio Paratici
Radio e tv
Sentite Canovi: "Esonero Grosso? Conosco Paratici, vi dico una cosa"
Ex viola
Vlahovic: "Qui per Italiano, a Firenze ha fatto benissimo". Poi attacca la Juve
Radio e tv
Sentite Borghi: "La Fiorentina ha un problema e per Grosso non sarà facile"
News calciomercato
E Dodò? Previsto un incontro con Paratici: ecco il piano del ds viola
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti