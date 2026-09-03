"Conoscendo Paratici non credo. Penso che ci sia da aspettare un attimo prima di dare giudizi"

Redazione VN
david pizarro

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Dario Canovi, intervistato da TMW, ha invitato ad avere pazienza con la Fiorentina dopo le due pesanti sconfitte nelle prime giornate di campionato:

«È una squadra giovane, con tanti talenti e un allenatore che deve crescere anche lui. Sanno che sarà un anno di transizione per arrivare ad avere una squadra competitiva». L’agente esclude inoltre un immediato cambio in panchina: «Conoscendo Paratici non credo. Penso che ci sia da aspettare un attimo prima di dare giudizi».
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