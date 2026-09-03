Previsto un incontro tra le parti
VIDEO VN - Pizarro: “Vi spiego le differenze tra la mia e questa Fiorentina”
La Fiorentina accelera per il rinnovo di Dodò. Prima della pausa internazionale è previsto un incontro tra la società viola e Giuliano Bertolucci, agente dell’esterno brasiliano, per discutere il prolungamento del contratto.
L’attuale accordo scade a giugno e il club non vuole correre il rischio di perdere il giocatore a parametro zero. Il vertice servirà quindi a verificare le condizioni per raggiungere un’intesa e blindare Dodò. Lo riporta Nicolò Schira.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Esclusive
Prendete Brozovic, serve la sua esperienza. Fiorentina bella e giovane, ma sembra fragile
Rassegna stampa
Cor.Sport: "Paratici punta sui giovani, ma la spesa è altissima"
Rassegna stampa
Nazione: "La Fiorentina ora ha due squadre. Il regalo di Paratici a Grosso"
Rassegna stampa
Repubblica: "Rivoluzione totale, via il passato. Paratici punta su giovani e futuro"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti