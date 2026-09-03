Previsto un incontro tra le parti

Redazione VN
david pizarro

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La Fiorentina accelera per il rinnovo di Dodò. Prima della pausa internazionale è previsto un incontro tra la società viola e Giuliano Bertolucci, agente dell’esterno brasiliano, per discutere il prolungamento del contratto.

L’attuale accordo scade a giugno e il club non vuole correre il rischio di perdere il giocatore a parametro zero. Il vertice servirà quindi a verificare le condizioni per raggiungere un’intesa e blindare Dodò. Lo riporta Nicolò Schira.

Dodo

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