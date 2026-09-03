Due Fiorentine al prezzo di una, con Fabio Paratici che ha messo su una Fiorentina di livello. È il risultato del mercato che consegna a Fabio Grosso una rosa finalmente profonda, permettendogli di cambiare uomini e assetto senza abbassare troppo il livello della squadra. I tredici nuovi innesti hanno ridisegnato il gruppo, creando quel mix tra gioventù ed esperienza richiesto dal tecnico e garantendo alternative praticamente in ogni ruolo.

L’unico punto interrogativo resta la mezzala destra, dove Ndour dovrà probabilmente fare gli straordinari. Ma con appena due competizioni da affrontare, campionato e Coppa Italia, e una nuova finestra di mercato pronta a riaprire tra quattro mesi, quella che oggi sembra un’emergenza appare comunque gestibile. Lo scrive la Nazione