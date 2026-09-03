La Fiorentina chiude il mercato con Goncalves. Un prestito con certe condizioni
VIDEO VN - Pizarro: “Vi spiego le differenze tra la mia e questa Fiorentina”
A poche ore dalla chiusura del mercato, la Fiorentina ha regalato ai suoi tifosi il colpo più importante della campagna acquisti: Pedro Gonçalves. Un’operazione costruita in prestito oneroso, per 2,5 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 22,5 milioni che può trasformarsi in obbligo al verificarsi di due condizioni: il raggiungimento del 60% delle presenze stagionali e la qualificazione in Champions League.
Se entrambe le circostanze dovessero concretizzarsi, la Fiorentina sarebbe chiamata a versare allo Sporting Lisbona altri 22,5 milioni. Uno scenario che, in ogni caso, rappresenterebbe una buona notizia per il club viola: significherebbe aver centrato l’obiettivo Champions. In caso contrario, invece, la società di Commisso avrebbe la possibilità di decidere autonomamente se esercitare o meno il riscatto. Lo riporta il Corriere dello Sport
© RIPRODUZIONE RISERVATA