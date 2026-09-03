La Fiorentina cambia volto e lo fa puntando forte sui giovani. Sono tredici i nuovi arrivi, con una sola eccezione: Mastantuono, in prestito secco e quindi senza una formula che permetta oggi di immaginarne la permanenza a Firenze oltre giugno. Per tutti gli altri, invece, il presente può diventare futuro. Il dato più significativo è l’età media: appena 22,7 anni. Un gruppo giovane, giovanissimo in alcuni casi, che ha in Oulai uno dei simboli più luminosi del nuovo corso viola. Dai 19 anni di Mastantuono e Valdepeñas ai 20 del centrocampista ivoriano, fino ai 21 di Jimenez, Viery e Njie, la Fiorentina ha scelto di investire sulla crescita e sui margini di miglioramento.

Che spesa

Per questa rivoluzione sono stati messi sul piatto circa 130 milioni di euro. Una risposta concreta alle difficoltà della scorsa stagione e alla necessità di ricostruire una squadra competitiva, ma soprattutto capace di durare nel tempo. I dubbi, inevitabilmente, restano: una rosa così giovane porta con sé scommesse e incognite. Ma la direzione scelta dalla Fiorentina è ormai chiarissima: rinnovare per provare a innovare, costruendo oggi le basi della squadra di domani.