Stefano Borghi ha analizzato sul proprio canale YouTube il mercato della Fiorentina, definendolo molto ambizioso nonostante la cessione di Moise Kean: «Al di là della partenza scioccante, la Fiorentina ha fatto un mercato mastodontico. Ha comprato tantissimo, anche se la partenza di Kean va messa sulla bilancia». Secondo il giornalista, il reparto offensivo è diventato particolarmente affollato e Mastantuono sembra essere l’unico vero intoccabile.

I dubbi principali riguardano invece l’equilibrio della squadra. «In mezzo al campo non esiste un mediano dopo la cessione di Mandragora al Torino», ha spiegato Borghi, sottolineando anche le possibili difficoltà difensive di una rosa composta da molti calciatori portati ad attaccare e da terzini particolarmente offensivi.

La missione di Fabio Grosso, dunque, non si preannuncia semplice: «Non sono sicuro che sia stata costruita una squadra in grado di avere tranquillità, punti di riferimento e basamento in questa stagione». Borghi riconosce comunque il valore della rosa a disposizione dell’allenatore: «Di sicuro il materiale c’è. Vedremo».