Grosso punta su Oulai e Fagioli. Dietro una scelta a sorpesa
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Fiorentina e Torino si giocano tanto allo Stadio Franchi. Grosso e Abate hanno scelto il loro 11 titolare per oggi. Ecco le formazioni ufficiali:
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Joao Mario, Dragusin, Viery, Valdepenas; Oulai, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. All. Grosso
TORINO (3-5-2): Perri; Comuzzo, Cooco, Comert; Fortini, Gineitis, Mandragora, Fitz-Jim, Cacciamani; Vlasic, Adams. All. Abate
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