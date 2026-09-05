Fiorentina e Torino si giocano tanto allo Stadio Franchi. Grosso e Abate hanno scelto il loro 11 titolare per oggi. Ecco le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Joao Mario, Dragusin, Viery, Valdepenas; Oulai, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. All. Grosso

TORINO (3-5-2): Perri; Comuzzo, Cooco, Comert; Fortini, Gineitis, Mandragora, Fitz-Jim, Cacciamani; Vlasic, Adams. All. Abate