Se contro il Frosinone Fabio Grosso aveva a disposizione soltanto due attaccanti e mezzo (con Gudmundsson poi ceduto alla Lazio poche ore dopo), oggi contro il Torino la musica è radicalmente cambiata. La fase finale del calciomercato ha regalato una vera e propria scorpacciata di arrivi nel reparto avanzato, rivoluzionandolo del tutto dopo gli addii di Solomon, Harrison, Piccoli, Kean e dello stesso fantasista islandese.

Sei opzioni per tre posti: la mappa dell'attacco

Oggi il tecnico gigliato può contare su sei interpreti per tre maglie da titolare. Per il ruolo di centravanti è duello tra Pellegrino e Beto, due profili profondamente diversi. L'argentino è in vantaggio per guidare l'attacco dal 1' alla ricerca della prima rete stagionale della squadra. Ai suoi lati, con Mastantuono saldamente in cima alle gerarchie grazie a tecnica e furore agonistico, scalpita Njie per un posto da titolare a sinistra per sfruttare corsa e velocità negli spazi. Tra i vari volti nuovi in attesa di debuttare ci sono anche Gnonto e Pedro Goncalves, con quest'ultimo che ha già fatto intravedere lampi di grande classe nei primi allenamenti.

Le ultime sulle altre zone di campo

Non mancano però i dubbi negli altri reparti. In mezzo al campo c'è apprensione per le condizioni di Atta, reduce da un problemino fisico: se non dovesse farcela, sono pronti Brescianini o Oulai. In difesa, invece, Joao Mario è in vantaggio su Jimenez per la corsia destra, mentre al centro Ranieri insidia una maglia al fianco di Dragusin. L'obiettivo per Grosso e la sua Fiorentina è chiaro: iniziare a costruire una vera identità di squadra fin da questo pomeriggio al Franchi. Lo riporta La Repubblica.