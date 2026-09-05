Alle 15 al Franchi andrà in scena la partita tra Fiorentina e Torino. Per Fortini, Comuzzo e Mandragora non sarà una partita come le altre visto che hanno lasciato da poco la maglia viola per vestire quella granata. Su di loro si concentra il Corriere Fiorentino. Ecco cosa si legge sul quotidiano:

I punti in palio, sì, ma anche le emo­zioni e i ricordi. Per tre dei pro­ta­go­ni­sti (Fortini, Comuzzo e Mandragora) di Fio­ren­tina-Torino la par­tita odierna non sarà come le altre. I tre hanno por­tato a Torino una sto­ria da 308 par­tite in viola: 26 For­tini, 91 Comuzzo, 191 Man­dra­gora. Per i primi due potrebbe essere solo un arri­ve­derci, vista la ces­sione in pre­stito con diritto di riscatto, men­tre il centrocam­pi­sta cam­pano è pas­sato alla corte di Abate a titolo defi­ni­tivo. Ognuno di loro ha vis­suto in modo diverso Firenze e la Fio­ren­tina, ma comune è stata l’inten­sità del legame. For­tini, per esem­pio, pur avendo accumu­lato solo 26 pre­senze la scorsa sta­gione, è cre­sciuto nel set­tore gio­va­nile viola e, dopo l’anno di esplo­sione in B con la Juve Sta­bia a 19 anni, spe­rava di potersi rita­gliare più spa­zio in prima squa­dra. Il discorso non è poi così diverso per Comuzzo: entrato nel set­tore gio­va­nile appena 13enne, il classe 2005 era esploso con Pal­la­dino e, dopo tanti rumors di mer­cato, nell’ultimo bien­nio aveva anche con­qui­stato alcune pre­senze con la Nazio­nale U21 e poi quella mag­giore. Entrambi hanno già esor­dito con la maglia del Torino e Comuzzo ha anche tro­vato la via del gol, nel k.o 2-1 dai suoi con­tro il Sas­suolo. Per Man­dra­gora la sto­ria è ancor più legata all’asse Torino-Firenze, avendo già alle spalle una sta­gione in gra­nata nel 2021-22. A Firenze ha vis­suto le finali perse di Con­fe­rence e Coppa Ita­lia e rac­colto 56 pre­senze euro­pee, record di tutti i tempi (anche gra­zie al con­tem­po­ra­neo dila­tarsi del com­pe­ti­zioni) per il club viola; in più, dal suo arrivo nel 2022, non è mai sceso sotto le 40 pre­senze sta­gio­nali, un chiaro segno del valore attri­bui­to­gli in campo da tutti gli alle­na­tori avuti, ma anche dell’impor­tanza in spo­glia­toio.