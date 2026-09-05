Alle 15 la Fiorentina scenderà in campo contro il Torino per la terza giornata di Serie A. Come riporta il Corriere dello Sport, allo stadio "Artemio Franchi" sono attesi oltre 21mila spettatori (il massimo o quasi consentito per i lavori di ristrutturazione. Nonostante la partenza ad handicap da James Bond (0 punti, 0 gol fatti, 7 subiti), in città sono tornati stima e ottimismo nei confronti del progetto tecnico, merito di un mercato ricco di operazioni. La richiesta fatta dalla stessa curva Fiesole lo scorso 22 maggio al termine di Fiorentina-Atalanta (ultima di campionato) era chiara: "Via tutti". Circa cento giorni dopo possiamo dire che la piazza è stata accontentata. 13 acquisti, oltre 20 cessioni e un potenziale undici titolare che vede solo un paio di elementi di continuità rispetto alla scorsa stagione.

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