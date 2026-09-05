La Fiorentina è chiamata a reagire davanti ai suoi tifosi dopo i primi due ko
VIDEO - Torino e mercato, Grosso: "Stimolante. Ora dobbiamo valorizzarci"
Alle 15 allo stadio "Artemio Franchi" la Fiorentina scenderà in campo contro il Torino per la terza giornata di Serie A. Entrambe le squadre sono a zero punti. La Nazione presenta così tra viola e granata:
Siamo solo alla terza giornata di campionato, ma la sfida del Franchi contro il Torino rappresenta già un delicato spartiacque tattico per la nuova Fiorentina di Fabio Grosso. Le prime due uscite stagionali hanno messo a nudo difetti strutturali che hanno lasciato interdetti: una squadra troppo macchinosa e farraginosa per essere vera, ma soprattutto prigioniera di un'identità ibrida, incapace di accorciare i reparti e costantemente esposta alle transizioni avversarie. Per spegnere eventuali mugugni della piazza, Grosso e la sua squadra devono dare una sterzata immediata. Non serve solo un risultato positivo (e già non sarebbe secondario), ma una prestazione che restituisca equilibrio e solidità a un collettivo finora slegato. La parola d'ordine è una sola: punti. Servono concretezza e cinismo, anche a discapito del bel gioco, per muovere la classifica e ridare ossigeno all'ambiente. Il tecnico ha lavorato intensamente sulla testa dei giocatori, cercando di scuotere l'orgoglio di un gruppo apparso troppo passivo.
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