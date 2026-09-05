Nonostante la chiusura della sessione estiva, il calciomercato continua a regalare intrecci e movimenti tra i giocatori svincolati. La Lazio è al lavoro per colmare alcune lacune nell'organico di Gennaro Gattuso, concentrando le proprie attenzioni sul reparto arretrato e sulla mediana.

Difesa: ad un passo Diogo Leite (vecchio pallino viola)

Dopo la cessione di Romagnoli all'Al Sadd e l'esclusione dalla lista del lungodegente Patric, i biancocelesti si sono ritrovati con soli tre centrali di ruolo (Doekhi, Provstgaard e Sutalo). Per completare il reparto, la dirigenza romana ha piazzato l'affondo decisivo per Diogo Leite, centrale mancino classe 1999 liberatosi dall'Union Berlino. Per il portoghese è pronto un contratto quadriennale da 1,7 milioni di euro più bonus, con la fumata bianca ormai imminente.

Il profilo di Diogo Leite è ben noto alle cronache gigliate: il difensore era stato accostato con insistenza alla Fiorentina in diverse sessioni di mercato. I primi approcci risalivano all'estate del 2025 sotto la gestione di Daniele Pradè, prima di ritornare in auge sia nel gennaio 2026 sia nei primi mesi estivi con l'avvento di Fabio Paratici, senza però che la trattativa trovasse la definitiva fumata bianca. A Roma, Leite ritroverà peraltro Danilho Doekhi, con cui ha composto la coppia centrale titolare negli ultimi anni in Bundesliga.

Centrocampo: la suggestione Brozovic

Oltre all'innesto in difesa, la Lazio valuta un rinforzo di esperienza in mezzo al campo e guarda con interesse alla situazione di Marcelo Brozovic. Il croato, svincolato dopo il triennio in Arabia Saudita con l'Al-Nassr, rappresenta un'ipotesi concreta anche se le operazioni entreranno nel vivo soltanto dopo la definizione del tesseramento di Leite.

Il nome dell'ex regista interista era stato accostato a lungo anche alla Fiorentina subito dopo il gong del mercato estivo: la rosa viola conta infatti 5 centrocampisti per 6 posti nello scacchiere tattico, rendendo l'innesto di un elemento di esperienza un'opzione allettante. Tuttavia, le elevate pretese sull'ingaggio da parte del calciatore hanno congelato sul nascere ogni possibile margine di trattativa con il club di Commisso.