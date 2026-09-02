A sessione estiva ufficialmente conclusa, le opportunità per puntellare la rosa viola arrivano esclusivamente dal mercato degli svincolati. È in questo contesto che prende sempre più corpo la suggestione Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato, nato il 16 novembre 1992, si è liberato dallo scorso 6 luglio dopo la conclusione del suo triennio con la maglia dell'Al-Nassr. Per la dirigenza della Fiorentina rappresenta il profilo ideale per alzare il livello di personalità, esperienza internazionale e qualità nella gestione del pallone.

L'impatto in Arabia Saudita: protagonisti e vincitori

Ceduto dall'Inter all'Al-Nassr nell'estate 2023 per 18 milioni di euro a fronte di un ingaggio monstre da oltre 25 milioni a stagione, Brozovic non è andato in Saudi Pro League a fare la comparsa. Nel corso dei tre anni trascorsi a Riad è stato un punto di riferimento assoluto per la squadra, trovando la prima rete il 22 dicembre 2023 su assist di Cristiano Ronaldo nel 3-1 all'Al-Ettifaq e firmando una doppietta decisiva il 9 maggio 2024 contro l'Al-Okhdood. La sua esperienza si è chiusa con 124 presenze complessive, 8 reti, 23 assist e il titolo di campione della Saudi Pro League conquistato nella stagione 2025/2026 da titolare inamovibile.

I numeri dell'ultimo anno

A certificare come il rendimento del croato sia rimasto di primissimo livello ci sono i dati forniti dalla card Sofascore relativi alla stagione 2025/2026. In 40 partite disputate tra tutte le competizioni (con 1 gol e 5 assist), Brozovic ha registrato una valutazione media di 7.07, viaggiando a una media di 50.2 passaggi precisi a partita (90.8% di realizzazione), 1.50 passaggi chiave e 2.70 lanci lunghi (68.8%). Un apporto fondamentale anche in fase di interdizione, testimoniato da 4.58 palloni recuperati e 1.55 contrasti vinti a partita con appena 1.15 falli commessi: la fotofinish di un regista totale.

Esigenze di rosa e la sfida milionaria con l'Al-Ittihad

L'interesse della Fiorentina risponde a un'esigenza tattica e numerica ben precisa: la rosa viola conta 5 centrocampisti per 3 posti e manca di un interprete di ruoli e tempi di gioco nativi come il classe '92. Secondo le indiscrezioni riportate dai quotidiani in mattinata, la società gigliata ha proposto un ingaggio da 2,5 milioni di euro a stagione. Sul giocatore resta però il forte pressing del ricchissimo Al-Ittihad, pronto a mettere sul piatto cifre nettamente superiori. La decisione finale spetterà ora a Brozovic: cedere ancora ai petroldollari o rimettersi in gioco da leader in Serie A.