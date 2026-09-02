L'entusiasmo di chi non vede l'ora di scendere in campo e incidere subito con la nuova maglia. Nelle ultime ore di un calciomercato scoppiettante, la Fiorentina ha regalato al proprio reparto offensivo la qualità e la fantasia di Pedro Goncalves, esterno portoghese prelevato dallo Sporting Lisbona. Il classe '98 si è presentato ufficialmente ai tifosi gigliati attraverso le prime dichiarazioni rilasciate ai canali ufficiali del club.

"Impressione ottima, siamo nelle condizioni migliori per lavorare"

L'impatto con il mondo viola è stato subito travolgente per l'esterno lusitano: "Sono molto felice di essere arrivato. La prima impressione è stata molto buona, siamo nelle migliori condizioni per iniziare a lavorare e non vedo l’ora di farlo con la squadra. Sono entusiasta di stare sul campo, cercherò di aiutare il gruppo il più possibile ed essere in grado di vincere più partite possibili".

Gol, assist e il mito di Cristiano Ronaldo

Descrivendo le proprie caratteristiche e l'impegno che intende mettere a disposizione dell'ambiente viola, Pedro Goncalves ha espresso chiaramente le sue ambizioni: "Voglio dare il meglio di me, essere in grado di fare gol e assist e far capire ai tifosi che c’è un giocatore lì che dà tutto per loro". Stuzzicato poi sul proprio modello di riferimento, il portoghese non ha avuto dubbi sul nome dell'idolo calcistico: "Cristiano Ronaldo".

Il legame con la storia viola e la benedizione di Rui Costa

Infine, un pensiero colmo di rispetto verso la storia della Fiorentina e verso un connazionale che in riva all'Arno ha lasciato un segno indelebile: "So che la Fiorentina è un club storico, in Italia è stato campione già due volte e ha vinto molte coppe. Mi ricordo della storia recente Rui Costa, che è un giocatore portoghese, e spero di raggiungere il suo livello".