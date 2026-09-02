L'opinione di Enzo Bucchioni sul mercato della Fiorentina
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Il noto giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto su Radio Bruno per dare una sua opinione sul mercato della Fiorentina e non solo. Ecco le sue parole.
"De Gea? All'inizio del mercato sembrava che dovesse partire. Questo mercato viola è incompiuto: alcune cose fatte bene, altre no. E su De Gea devo dire che ci sono delle incertezze. Forse si è voluto tenere perché è uno dei leader della squadra, però c'è bisogno anche delle prestazioni, anche perché come riserva hai Christensen, il quale è bravo ma non molto affidabile".
Su Brozovic e Torreira"Mi chiederei innanzitutto come sta. I giocatori che vanno a finire in Arabia non so se staccano la spina o meno. Se Brozovic sta bene, sicuramente lo prenderei, anche se secondo me andava preso Torreira. Brozovic comunque, se è in forma, può tranquillamente stare in Serie A, e potrebbe davvero aiutare la Fiorentina sia per esperienza che per caratteristiche".
Su gli ultimi acquisti e su Kean"Perché, se Grosso gioca con il 4-3-3, si son presi gli esterni solo alla fine del mercato? All'inizio Paratici mi è piaciuto tantissimo quando è andato a prendere Atta e Oulai, dopo però si è preso quelli che ci hanno dato in modo passivo, a parte Goncalves che ritengo sia un grande acquisto. Un altro grande errore è stato trascinare la vicenda Kean per troppo tempo".
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