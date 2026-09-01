Alle ore 20.00 è terminato il calciomercato in Serie A, così come quello della Fiorentina. Ben 13 i colpi in entrata e 23 quelli in uscita (QUI IL RESOCONTO), tra prestiti e cessioni a titolo definitivo. Vi è piaciuto il lavoro svolto dalla dirigenza viola? Date il vostro voto al mercato!

Il vostro voto al mercato viola 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 8 37% 248 voti 7 27% 180 voti 6 11% 74 voti 9 10% 68 voti 5 7% 49 voti 10 5% 32 voti 4 1% 7 voti 3 0% 3 voti 2 0% 2 voti 1 0% 2 voti Scegli una risposta Vota Mostra i risultati