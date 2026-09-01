Date il vostro voto al mercato della Fiorentina

Redazione VN
Fiore_VIola87 (2)

VIDEO VN - Pedro Gonçalves è al Viola Park! "Felice di essere alla Fiorentina"

Alle ore 20.00 è terminato il calciomercato in Serie A, così come quello della Fiorentina. Ben 13 i colpi in entrata e 23 quelli in uscita (QUI IL RESOCONTO), tra prestiti e cessioni a titolo definitivo. Vi è piaciuto il lavoro svolto dalla dirigenza viola? Date il vostro voto al mercato!

Il vostro voto al mercato viola

Scegli una risposta
grafica calciomercato atta paratici gosens

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti