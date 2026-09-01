Date il vostro voto al mercato della Fiorentina
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Alle ore 20.00 è terminato il calciomercato in Serie A, così come quello della Fiorentina. Ben 13 i colpi in entrata e 23 quelli in uscita (QUI IL RESOCONTO), tra prestiti e cessioni a titolo definitivo. Vi è piaciuto il lavoro svolto dalla dirigenza viola? Date il vostro voto al mercato!
Il vostro voto al mercato viola
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