Il Como ha mandato dei segnali chiari al Ferraris. L'1-4 è stata una dichiarazione di intenti della formazione di Fabregas. C'è stato spazio anche per l'esordio di Kean. Proprio il tecnico ha parlato del suo nuovo attaccante nel post gara:

"Lo dici per l’assist, ma ci sono tante situazioni che deve migliorare, come il pressing. Ha fatto una giocata di qualità che sappiamo avere nelle corde. L’impatto di tutti i nuovi è stato positivo, si sono inseriti con voglia e capacità di capire ciò che chiediamo. La squadra viene prima di tutto. Non voglio essere opportunista per una singola giocata. Ci sono aspetti difensivi e offensivi sui quali deve ancora lavorare. Il percorso è naturale, ha tutte le qualità per crescere e aiutare il Como”