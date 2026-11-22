Il Boca Juniors conquista la terza Copa Sudamericana della propria storia, interrompendo un digiuno internazionale che durava dal 2008
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Il Boca Juniors torna sul tetto del Sudamerica dopo 18 anni e lo fa entrando nella storia della Copa Sudamericana. Gli Xeneizes hanno superato 2-0 l'Atlético Mineiro conquistando il terzo titolo nella competizione dopo quelli del 2004 e del 2005. Un successo che rende gli argentini il club più vincente di sempre nella storia del torneo.
Il Boca torna a vincere in campo internazionale dopo 18 anniA decidere la sfida sono state le reti di Santiago Ascacíbar e Miguel Merentiel. Il centrocampista argentino ha sbloccato il risultato dopo un quarto d'ora, mentre l'attaccante uruguaiano ha firmato il raddoppio in avvio di ripresa, mettendo al sicuro il successo della formazione allenata da Rodolfo Arruabarrena.
Per il Boca si tratta di un trionfo dal doppio valore. Oltre a diventare la prima squadra a conquistare tre Copa Sudamericana, gli Xeneizes interrompono una striscia di 18 anni senza trofei internazionali. L'ultimo successo risaliva infatti al 2008, quando gli argentini avevano conquistato la Recopa Sudamericana. E la stagione potrebbe regalare altre soddisfazioni: dopo aver già chiuso al primo posto la classifica annuale, il Boca è ancora impegnato nella corsa alla Coppa Argentina e nei playoff del Torneo Clausura.
L'ex viola Vitor Hugo assiste alla sconfittaTra gli sconfitti della finale c'è anche una vecchia conoscenza della Fiorentina. Vitor Hugo, approdato in viola nell'estate del 2017 e rimasto a Firenze per due stagioni, ha visto sfumare dalla panchina la possibilità di conquistare il trofeo.
Il difensore brasiliano, oggi all'Atlético Mineiro, non è infatti sceso in campo neppure per un minuto, assistendo da spettatore alla vittoria degli argentini. Per il club di Belo Horizonte arriva così un'altra delusione internazionale, la terza di fila, dopo le finali perse in Copa Libertadores nel 2024 e in Copa Sudamericana nel 2025. Questa volta a negargli il titolo è stato un Boca capace di riscrivere la storia della competizione.
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