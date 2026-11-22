Il Flamengo è campione del Brasile per la decima volta nella sua storia. Un trionfo che parla anche un po' viola, visto che nella rosa rossonera figurano due vecchie conoscenze della Fiorentina: Pedro ed Erick Pulgar. La formazione brasiliana ha conquistato matematicamente il titolo grazie all'1-1 sul campo del Palmeiras, chiudendo i giochi con due giornate d'anticipo.

Pedro e Pulgar, dalla Fiorentina al trionfo brasiliano

Samuel Lino firma il pareggio che vale il titolo

Due percorsi molto diversi, accomunati dal passaggio a Firenze., arrivato alla Fiorentina nel 2019, non riuscì mai a imporsi in maglia viola, collezionando appena quattro presenze prima di tornare in Brasile. Al Flamengo, invece, l'attaccante ha trovato la propria dimensione, diventando negli anni uno dei riferimenti offensivi della squadra. Diversa l'esperienza di, che ha vestito la maglia viola dal 2019 al 2022 prima di trasferirsi proprio al Flamengo. Il centrocampista cileno è diventato un elemento importante della formazione rossonera, contribuendo anche alla conquista del campionato. Non ha però preso parte alla sfida decisiva contro il Palmeiras, essendoAl, il Palmeiras prova a rinviare la festa degli avversari passando in vantaggio con un colpo di testa di. Il Flamengo reagisce e sfiora il pareggio con, che colpisce la traversa, ma chiude la prima frazione sotto di una rete. Nella ripresa, però, arriva l'episodio decisivo., entrato al posto di Pedro, serve, che firma l'1-1 e consegna il titolo ai Rubro-Negro.

Il Flamengo sale così a 80 punti, mantenendo sei lunghezze di vantaggio sul Palmeiras, fermo a quota 74. Un margine che rende ormai impossibile il sorpasso e permette ai rossoneri di festeggiare un altro campionato, con Pedro e Pulgar tra i protagonisti della cavalcata vincente.