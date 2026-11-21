Il rapporto di Pilar Fogliati con la Fiorentina
VIDEO - Le migliori quote della 12esima giornata, compresa Monza-Fiorentina
Pilar Fogliati, compagna del ds della Fiorentina Fabio Paratici, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera parlando anche della società gigliata:
Grazie a Fabio ho imparato prima di tutto ad amare Piacenza, la sua città. Adesso io, romana, cucino i piatti tipici piacentini e sto diventando molto brava. In più, mi sono avvicinata al calcio scoprendo tra l’altro che anche la carriera del calciatore è avvolta nella precarietà. Come ci siamo conosciuti? Me lo chiedono tutti. Niente di romantico, stavolta: una cena a Milano. Banale, eh?.
Tifosa?
Della Roma. Ma metà del mio cuore è inevitabilmente viola. Sostengo il progetto, mettiamola così.
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