"Mister, anche solo per 5 minuti, ma io ci sono". Di Pedro Goncalves, Paolo Vanoli ha scelto di raccontare questa frase nell'intervista a Cronache di Spogliatoio. Il portoghese invece, dalle pagine di Record, sapendo delle belle parole del tecnico su di lui, gli ha risposto con una battuta: "Anche se avesse parlato male di me, mi sarebbe piaciuto comunque". Un rapporto di stima reciproca dunque quello tra la guida dei gigliati ed il "Pote", chiamato a dare un qualcosa in più in questa fase della stagione nella quale la Fiorentina deve trovare necessariamente punti fondamentali nei prossimi impegni (sulla carta) abbordabili.

La chiamata del Milan e le gambe che cominciano a carburare

La trequarti e la competizione con Atta

La stima di Vanoli

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Due partenze da titolare in campionato, contro Como e Juventus, e due assist, uno con il Sassuolo e l’altro proprio contro i bianconeri. Per uno arrivato a Firenze a corto di ritmo, dopo un’estate trascorsa anche ad, è un punto di partenza, anche se adesso è l'ora di alzare i ritmi e giustificare la fiducia e l'investimento dei gigliati. Certo, dopo sei anni con la stessa maglia, quella dello Sporting Lisbona, non è sicuramente semplice ambientarsi in un'altra città e trovare il giusto feeling con l'ambiente da subito, ma adesso è l'ora di "restituire qualcosa sul campo", come affermato dallo stesso giocatore. A maggior ragione, adesso che le gambe cominciano a seguirlo, con Vanoli che a questo punto può essere piacevolmente messo in difficoltà da alcuni temi legati al portoghese.Innanzitutto, partiamo da una delle domande su di lui più discusse in casa viola: dove farlo giocare? La trequarti, sicuramente, è l'indizio principale, anche se, come è noto, in quel ruolo ci può essere una concorrenza non da poco, quella che porta il nome di. La scelta, chiaramente, può dipendere anche dalla partita. Se c’è campo da risalire, il francese ha lo strappo per portare la Fiorentina venti metri più avanti palla al piede. Contro una difesa già schierata, invece, potrebbe diventare prezioso l'estro del portoghese, capace di sgusciare repentinamente tra le linee e servire la punta prima.La poliedricità del portoghese, potenzialmente, potrebbe consentirlo. Partendo largo, infatti, potrebbe accentrarsi per dialogare con Atta e poi accompagnarne la progressione fino in area. Insomma, in un 4-2-3-1 potrebbe forse schierarsi sulla sinistra davanti, centrale Atta, e Mastantuono sulla destra. Oppure arretrare in mediana per consentire a Vanoli di inserire un altro esterno puro davanti, anche se l'offensività del portoghese lo porta ad essere maggiormente utile più vicino al reparto offensivo.Vanoli, del resto, sa per esperienza quanto possa rendere un giocatore disposto a cambiare posto e a sacrificarsi.ha ricordato, terzino da sempre e pronto a spostarsi dove serviva quando la coperta era corta. "Se pensa che questo per la squadra vada bene, allora va bene. Non si preoccupi che io ci sono" - queste le parole, riportate da Vanoli stesso, del classe 2000., il quale non a caso ha voluto riportare queste parole pubblicamente, così da. A turno toccherà a qualcuno cambiare ruolo, partire dalla panchina o fare una corsa in più per coprire un compagno. Vanoli chiede a tutti di averne la voglia, anche quando restano appena cinque minuti. Quei cinque minuti che possono far la differenza nella testa di un allenatore per sapere su chi contare, quei cinque minuti dai quali Goncalves deve ripartire metaforicamente per riprendersi le ambizioni di inizio stagione sue e della Fiorentina.