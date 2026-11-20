C'è stata grande attesa nel vedere il portoghese Pedro Goncalves in viola dopo tanti gol segnati allo Sporting Lisbona. Eppure in estate il giocatore poteva prendere un'altra strada. Le sue parole a Record:

Amorim? Mi sono trovato benissimo con lui. In estate c'è stata la possibilità di andare al Milan, poi non so cosa sia successo. Quell'ipotesi mi ha fatto aspettare prima di prendere altre decisioni, ma poi l'occasione non si è concretizzata. Ma adesso sono alla Fiorentina e, come ho detto, sono davvero felice.

Ruben Amorim è stato l'allenatore dello Sporting Lisbona e ha lavorato tanto con Goncalves, ma non è riuscito a portarlo a Milano. Alla fine dell'ultima sessione di mercato è arrivata la mossa della Fiorentina.

Due presenze da titolare per Pote con la Fiorentina in campionato, contro Como e Juventus, e due assist, contro il Sassuolo e i bianconeri, fino a questo momento.