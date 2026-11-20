Francesco Flachi è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno. Al centro dell’analisi la Fiorentina che riparte dopo la sosta: dagli errori della gara con il Genoa agli obiettivi nelle prossime giornate, fino ai giudizi su Mastantuono, Oulai e Fagioli.

Rischio di ripetere la prestazione vista col Genoa? Dagli sbagli bisogna sempre imparare. È passato un po’ di tempo, squadra e allenatore si sono conosciuti e adesso tocca a loro. In queste 4/5 partite c’è la possibilità di recuperare un po’ di strada e uscire da una situazione scomoda: la Fiorentina ha tutte le qualità per riuscirci.

È stata costruita una squadra nuova e molto giovane. Purtroppo le cose non sono andate come ci aspettavamo e serve la pazienza di trovare continuità e l’assetto giusto. Dal centrocampo in su sono tutti giocatori che possono determinare in qualsiasi momento della partita. Goncalves non puoi lasciarlo fuori, Njie sta bene, Pellegrino sta bene, Mastantuono arriva da due gol in Nazionale. Questa squadra è costruita in proiezione futura. Ci sono ragazzi molto giovani e la Fiorentina ha dimostrato di giocarsela anche con le grandi del nostro campionato.