Vittorio Collicelli

Genoa-Fiorentina, tensione sulle navette dei tifosi viola: fumogeno lanciato, interviene la celere
Attimi di tensione nei pressi del Ferraris
Attimi di tensione nei pressi del Ferraris
Vanoli cerca una quadra. E il precedente dello scorso anno..
Benedetto Ferrara ai microfoni del Pentasport
Kayode rimpianto viola? Cerchiamo di togliere il senno di poi
Comincia il campionato delle ragazze viola
Poku vs Njie
Due mercati profondamente diversi
Come giocherà la Fiorentina di Vanoli?
Anche Joseph Commisso arrivato al Viola Park
Chi è Pote, il jolly offensivo in arrivo dallo Sporting.
Tutte le caselle da riempire
Pellegrino, il rapporto con Mastantuono e il caso Kean
Quattro anni, poi la paura
Dragusin e le sue qualità aeree che ricordano il timing della pallacanestro
Floro Flores, il destino viola: Galli lo voleva, oggi suo figlio veste la Fiorentina
Il Como valuta Liam Delap del Chelsea per l'attacco, ma Moise Kean resta tra le opzioni.
Rischio nuovo divieto per i tifosi della Fiorentina in vista della trasferta contro la Roma
Il mercato della Fiorentina registra una doppia operazione sull'asse Firenze-Empoli. Come anticipato nei giorni scorsi dalla nostra redazione, il weekend si è rivelato decisivo per il trasferimento di…
Dopo il caos di ieri, è atterrato nella notte a Bologna, e presto Christ Inao Oulai sarà ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina, il quinto colpo della rivoluzione viola firmata Fabio…
Intervenuto ai microfoni del Pentasport, Gianfranco Monti ha promosso il lavoro di Fabio Paratici, commentando anche le situazioni di De Gea, Gosens, Dodò e Fagioli. Sono molto contento della…
Lorenzo Amoruso analizza il mercato della Fiorentina e il lavoro svolto fin qui dalla nuova dirigenza viola. Intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, l'ex difensore ha promosso le mosse…
La nuova Fiorentina di Fabio Grosso sta prendendo forma e il mercato estivo ha già delineato una strategia ben precisa. Fabio Paratici ha deciso di partire dalle fondamenta, rinforzando il reparto…
Giampaolo Marchini, ospite al Pranzo Con Il Pentasport> A me piacerebbe veramente tanto vedere Udogie con la maglia della Fiorentina; potrebbe essere la soluzione ideale per un reparto che si sta…
Alberto Malusci, intervenuto a Radio Bruno, ha parlato della nuova Fiorentina, della fiducia in Paratici e Grosso e del futuro di Comuzzo. Io ho rimosso tutto ciò che è successo lo scorso anno e ho…
L’idea di un calcio sempre più internazionale passa anche da storie come quella di Luca Koleosho, talento classe 2004 finito nel radar della nuova Fiorentina di Fabio Grosso. Un profilo giovane,…
Jack Harrison continua a lavorare in vista della prossima stagione, mentre il suo futuro resta ancora tutto da definire dopo l’esperienza alla Fiorentina. L’esterno inglese, arrivato a Firenze nel…
La Fiorentina guarda al futuro e lo fa scandagliando il mercato europeo alla ricerca di giovani talenti pronti al salto di qualità. L'ultimo nome finito nell'orbita viola è quello di Başar Onal,…
In attesa dell'ufficialità di Fabio Grosso, il calendario della prossima Serie A della Fiorentina offre già diversi spunti di riflessione. La partenza non sarà delle più semplici, ma la sensazione è…
Secondo quanto riportato principali media, Fabio Grosso, oggi alla guida del Sassuolo, è sempre più vicino a diventare il nuovo tecnico della Fiorentina. Un profilo ha fatto bene, al punto da attirare…
In casa Fiorentina il tema che rischia di diventare centrale nella costruzione della prossima stagione non riguarda un acquisto in entrata o una cessione eccellente, ma la gestione interna di un…