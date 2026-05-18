Malusci: "Piena fiducia nella coppia Grosso-Paratici, Viery? Vi dico la mia" V. Collicelli Vittorio Collicelli 1 luglio - 13:31 1 luglio

Alberto Malusci, intervenuto a Radio Bruno, ha parlato della nuova Fiorentina, della fiducia in Paratici e Grosso e del futuro di Comuzzo. Io ho rimosso tutto ciò che è successo lo scorso anno e ho…