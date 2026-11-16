Lasciare Firenze per mettersi alla prova in un campionato straniero, confrontarsi con un calcio diverso e provare a conquistarsi spazio tra i professionisti. Era questa la sfida di Riccardo Braschi quando, in estate, ha salutato la Fiorentina per trasferirsi al Thun. Una scelta che, almeno per il momento, sta procedendo a due velocità: da una parte le difficoltà nel trovare continuità, dall'altra una concretezza sotto porta che non è venuta meno neppure lontano da casa.

L'attaccante classe 2006 è arrivato in Svizzera con l'obiettivo di proseguire il proprio percorso di crescita. La Fiorentina ha scelto di lasciarlo partire a titolo definitivo, ma senza rinunciare completamente a lui: nell'operazione è stato infatti mantenuto un diritto di riacquisto, una clausola che permette al club viola di conservare una possibilità sul futuro del giovane centravanti.

L'impatto con la nuova realtà, però, non è stato immediato. A complicare i primi mesi di Braschi è arrivato anche un infortunio che lo ha costretto a fermarsi per tutto settembre, interrompendo sul nascere la possibilità di inserirsi con continuità nelle rotazioni del Thun. Il risultato è un minutaggio ancora ridotto, con l'attaccante che finora è stato utilizzato esclusivamente a gara in corso.

Eppure, quando ha avuto l'occasione di giocare, Braschi ha dimostrato di non aver smarrito la propria capacità di incidere. In campionato ha collezionato quattro presenze, trovando la rete in due occasioni. A queste si aggiungono le apparizioni nelle competizioni europee e in Coppa Svizzera, dove è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista in una partita tutt'altro che ordinaria.

Nell'unica gara di coppa disputata finora dal Thun, infatti, l'ex viola ha trasformato due rigori: il primo durante i tempi supplementari, il secondo nella lunghissima serie conclusiva che ha premiato la sua squadra con il risultato di 8-7. Una serata particolare, nella quale Braschi ha dimostrato anche personalità nel presentarsi dal dischetto nei momenti decisivi.

Il bilancio complessivo è di sette presenze, tutte da subentrato, tra campionato, coppe ed Europa. Un dato che, letto insieme alle reti realizzate, restituisce l'immagine di un attaccante ancora alla ricerca della propria dimensione, ma che ha già trovato il modo di lasciare il segno.

La vera sfida, adesso, è trasformare l'efficacia negli spezzoni in continuità. Per un giocatore della sua età, trovare spazio e accumulare minuti è fondamentale quanto segnare. Il Thun rappresenta una tappa importante del suo percorso e la Fiorentina, attraverso il diritto di riacquisto, ha deciso di mantenere aperta una porta sul futuro. Per Braschi, il prossimo passo sarà convincere il proprio allenatore che può essere molto più di un'arma da utilizzare a partita in corso.