Se il calcio seguisse sempre percorsi logici, ci sarebbe da essere ottimisti sulle condizioni del centrocampo viola a una settimana dalla ripresa del campionato che vedrà la Fiorentina impegnata sul campo del Monza.

Al rientro dalla maxi-pausa tra fine settembre e inizio ottobre, infatti, Vanoli ha trovato Fagioli riportato al suo vecchio ruolo di mezzala con buoni risultati da Mancini, Ndour sulla cresta dell'onda dopo la doppietta con gol da 70 metri con l'Under 21 e Oulai un po' così così con la Costa d'Avorio a causa dell'ascesa di Yalcouye del Brighton. Tutti e tre, ha poi dichiarato qualche settimana dopo il tecnico varesino, si sono "persi mentalmente" dopo gli impegni con le rispettive selezioni.

Stavolta pochi sorrisi

Avanti veloce fino a metà della seconda sosta, l'ultima del 2026, e abbiamonell'entusiasmante vittoria sulla Francia,, che vincendo ha negato la qualificazione ai quarti di finale di Nations League agli azzurri. Su Oulai invece non si possono ancora tirare somme definitive, ma la prima delle due partite contro il Gambia è andata senza minuti in campo, ancora a vantaggio del solito Yalcouye.

Dicevamo, se il calcio rispondesse a delle leggi matematiche, sarebbe semplice ipotizzare che se Fagioli e Ndour, dopo uscite positive con l'Italia, si sono adagiati sugli allori e persi dal punto di vista mentale, allora dopo congiunture meno favorevoli possano invece reagire e rifarsi con la maglia viola. Purtroppo così non è, non per forza almeno, e allora dovremo come sempre aspettare la risposta del campo, sperando che il rapporto di proporzionalità inversa tra i rendimenti con Italia e Fiorentina si mantenga costante.

Ndour da valutare, Atta (forse) appena recuperato

Sette per cinque posti

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Però qualche riflessione si può comunque fare. A Monza si presenterà una Fiorentina conche lo tiene fermo da diverse settimane. Dato che i centrocampisti in rosa sono appena cinque (fa sempre una certa specie ricordarlo, visto che si gioca a tre nel mezzo), è possibile che vedremo sì una squadra diversa dalla precedente ripresa di Serie A a Genova, ma con una costante:. Sarà l'occasione di riproporre il numero 44 da mezzala, come fa il ct Mancini, magari con Brescianini a dare equilibrio? Oppure Ndour recupererà e sarà nuovamente staffetta tra Fagioli e Oulai? Probabilmente una delle due, sicuramente la prima intrigherebbe. A Vanoli valutare se "i giocatori sono pronti".Quel che è certo è che, quando Atta sarà pronto, sarà interessante vedere chi, tra mediani e trequartisti, gli farà posto:, sia che sia 4-2-3-1, sia che sia 4-3-3,. E chiediamo scusa al solerte Brescianini se non lo includiamo, ma almeno fino a gennaio la poca profondità della rosa gli permetterà comunque di avere il suo spazio...