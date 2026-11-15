Un accordo firmato nel 2019 continua a produrre ricavi per gli ex proprietari della Fiorentina. A sette anni dal passaggio di proprietà dalla famiglia Della Valle a quella Commisso, emerge infatti un particolare relativo alla destinazione dei 17,13 milioni di euro riconosciuti da IMG per una controversia legata ai diritti televisivi internazionali del calcio italiano.

Come ricostruito da Calcio e Finanza attraverso l’analisi del bilancio viola, la cifra è stata materialmente incassata dalla società, ma non è rimasta nelle disponibilità del club. Gli accordi stipulati al momento della cessione prevedevano infatti che quel denaro fosse riconosciuto alla precedente proprietà. Una circostanza che ha avuto conseguenze anche sulla rappresentazione dei conti, con un incremento equivalente di ricavi e costi.

La controversia sui diritti televisivi e l’incasso di IMG

I 17,13 milioni derivano dall’accordo transattivo raggiunto nell’ambito della controversia antitrust sulla commercializzazione dei diritti audiovisivi internazionali. La vicenda riguarda le modalità con cui sono stati venduti all’estero i diritti di Serie A, Serie B, Coppa Italia e Supercoppa Italiana nel decennio compreso tra il 2008 e il 2018. La definizione della controversia ha portato al riconoscimento di un corrispettivo economico per i club coinvolti. Alla Fiorentina è stata attribuita una quota di oltre 17 milioni, legata a un periodo in cui la società era ancora sotto la gestione della famiglia Della Valle.

Le disposizioni contenute nell’accordo di cambio proprietà stabilivano che il corrispettivo relativo alla vicenda IMG venisse riconosciuto ai venditori. Di conseguenza, una volta ricevuti i 17,13 milioni attraverso la Lega Serie A, il club ha provveduto a trasferire la somma alla famiglia Della Valle.

Ricavi e costi aumentano, ma il risultato non cambia

L’effetto sul conto economico è stato dunque neutro: la somma ha aumentato il volume complessivo di ricavi e costi, senza generare un vantaggio sul risultato finale. La voce degli altri oneri è così salita dai 2,78 milioni del 2024/25 ai 25,47 milioni dell’ultimo esercizio. Alla crescita hanno contribuito, oltre al pagamento destinato ai Della Valle, anche i 6 milioni di sanzione UEFA legati al monitoraggio dei parametri sul costo della squadra.

Il tutto in una stagione particolarmente complicata per le finanze viola. La Fiorentina ha infatti archiviato il bilancio al 30 giugno 2026 con una perdita di 136,4 milioni di euro, a fronte dei 23,2 milioni di rosso registrati nell’esercizio precedente.