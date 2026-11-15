L'edizione odierna de La Repubblica fa il punto sul futuro di Franco Mastantuono, talento argentino che ha conquistato immediatamente l'ambiente fiorentino. Giovedì scorso, al momento di comunicare il bilancio 2025-2026, la Fiorentina aveva inizialmente scatenato qualche suggestione tra i tifosi inserendo nel paragrafo della campagna acquisti la voce "temporaneo con opzione" per l'argentino. La società ha poi prontamente corretto il refuso precisando che si tratta di un semplice prestito secco dal Real Madrid, senza alcun diritto di riscatto formale. Tuttavia, la sostanza dell'operazione non cambia: per il ds Paratici e per la dirigenza viola esistono grandi possibilità di vedere Mastantuono a Firenze anche nella stagione 2027-2028 per continuare il suo percorso di crescita.

Impressione da predestinato, l'interesse delle big e la vita nella casa di Batistuta

L'impatto del classe 2007 con il calcio italiano è stato travolgente, come dimostrano i 4 gol realizzati nelle prime 13 presenze e la centralità tecnica immediata trovata nel progetto gigliato. Un rendimento da predestinato che non è passato inosservato, visto che club di prima fascia come Milan e Roma hanno già iniziato a sondare il terreno in vista della prossima stagione. A giocare a favore della Fiorentina, però, c'è un feeling viscerale con la piazza: Franco vive in piazzale Michelangelo, proprio nella casa che fu di Gabriel Omar Batistuta, ed è circondato dall'affetto di una tifoseria che lo ha eletto a nuovo beniamino accogliendo ogni sua giocata tra gli applausi.

I buoni uffici di Paratici con il Real Madrid e il fattore coppe europee

Sullo sfondo restano le strategie di mercato e i rapporti tra i club. I buoni uffici del ds Paratici con la dirigenza delle Merengues possono fare la differenza per far scattare un prolungamento del prestito fino al 2028. Il Real Madrid sa che un altro anno in riva all'Arno farebbe benissimo alla maturazione del ragazzo, ma la vera chiave della trattativa risiede nelle ambizioni della Fiorentina. Per trattenere Mastantuono di fronte alle sirene delle big, la società dovrà mettere sul piatto risultati sportivi all'altezza: una squadra vogliosa di avere nell'Europa l'obiettivo minimo e non massimo, specie dopo l'ennesima annata di transizione come quella attuale.