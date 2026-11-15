Beto e un finale di 2026 che deve cambiare marcia. Lo aspettano tutti: compagni, Vanoli e tifosi. Perché la versione dell'attaccante vista fino ad oggi non può certo bastare per far risalire la Fiorentina. E secondo La Nazione, le ultime settimane dell'anno diventeranno decisive per accenderlo in maniera chiara. Pagato 18 milioni, finora l'ex Udinese è rimasto quasi un oggetto misterioso e deve diventare prezioso per la rinascita della Fiorentina. Oltretutto, è arrivato al posto di Kean scommettendo sulla sua voglia di rivalsa (cedendo il miglior attaccante in rosa).

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Ma i gol non sono arrivati, spesso i subentri non sono stati efficaci, le occasioni mancate sono state già diverse. Ora serve una svolta anche per evitare che pure lui finisca nel turbine del mercato di gennaio vista la cifra sborsata solo pochi mesi fa. Pellegrino ha dato segnali più incoraggianti e le occasioni ora cominciano ad assottigliarsi per l'altro attaccante. Bisognerà indossare i panni giusti per allontanare ogni dubbio: il gol manca da sei mesi (e giocava in Premier) e per un centravanti pesa. Il finale con la Juventus è stato incoraggiante, ma adesso serve davvero di più.