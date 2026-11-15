VIDEO - Valdepenas: "Ho tenuto la maglia del debutto viola, sono affezionato"

Nelle riflessioni verso il mercato di gennaio potrebbe rientrare anche la situazione della corsia destra di difesa. La Fiorentina, infatti, non ha al momento un ricambio di ruolo per il giovane Valdepeñas e l'unica alternativa è quella di adattare Joao Mario in quella zona. Una mancanza che a gennaio potrebbe trovare più di una riflessione.

Il punto

Presto - ricorda il Corriere dello Sport - Fabiano Parisi tornerà dall'infortunio, ma il suo rientro sarà comunque graduale. Paratici potrebbe quindi individuare presto diversi nomi da mettere in liste. Sono idee embrionali, ma probabilmente fra qualche settimana ci sarà un quadro più preciso.