La Fiorentina andrà ad agire sul centrocampo nel mercato di gennaio e spunta un profilo gradito ma ad oggi fuori portata
FOCUS VN - Hojbjerg, il pupillo di Guardiola per il centrocampo: il profilo
La sosta porta consiglio, anche in termini di mercato. La mancanza del campionato ha fatto sì che la dirigenza viola riflettesse sulle prossime mosse di gennaio per rinforzare l'organico a disposizione di Vanoli. La priorità pare ad ora quella di agire sul centrocampo, che completi il reparto. Un elemento con caratteristiche ben precise e di personalità, in grado di recuperare palloni.
Il sogno EdersonFra i profili più chiacchierati ci sono Pierre-Emile Højbjerg del Marsiglia (31 anni, ma bisogna capire se ha intenzione di cambiare aria) che costa fra i 10 e i 15 milioni, oltre al clamoroso ritorno di Torreira che potrebbe riproporsi in inverno dopo l'estate. Ma attenzione - secondo il Corriere dello Sport - a un'altra pista, che pare fuori budget attualmente: il sogno è Ederson dell'Atalanta. La Dea chiede però 40 milioni per privarsi del brasiliano, una cifra che non risulta ad ora alla portata.
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