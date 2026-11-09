Tempo di sosta dai campionati ed è normale che le varie società facciano il punto della situazione, pensando anche ad una finestra di calciomercato, quella invernale di gennaio, che si avvicina sempre più. Tra queste ovviamente c'è pure la Fiorentina, che tanto ha cambiato la scorsa estate ma che sicuramente si farà trovare pronta per puntellare una rosa che ha già mostrato in questi primi quasi quattro mesi di stagione luci ed ombre.

Molto probabilmente qualcosa può e deve essere fatto un po' in tutti reparti, soprattutto in difesa ed a centrocampo. Soffermandoci al settore nevralgico del campo, di sicuro un profilo che piace molto è quello di Pierre-Emile Hojbjerg, centrocampista classe 1995 nazionale danese ed attualmente di proprietà del Marsiglia. Che come riporta gazzetta.it, a gennaio potrebbe decidere di lasciarlo andare ed ecco che allora la Fiorentina, ma anche la Juventus, potrebbero pensare seriamente al giocatore. Tra l'altro l'ex Bayern e Southampton ai tempi del Tottenham - negli Spurs ha giocato dal 2020 al 2024 - ha avuto come manager nei suoi ultimi anni londinesi Fabio Paratici.