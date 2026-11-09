Una prestazione tra il 6,5 e il 7. Tendente al 7, a mio parere. Christ Oulai contro la Juventus ha messo in mostra il suo repertorio: aggressività, ritmo, padronanza tecnica e spavalderia. Forse anche troppa, secondo il nostro Bernardo Brovarone. Di certo la personalità non gli manca e neanche l'esuberanza, che può essere pregio o difetto a seconda delle situazioni: se Colombo avesse estratto il secondo giallo per l'intervento da dietro su Boga (ha rischiato), i giudizi sarebbero diversi. Fa tutto parte di un pacchetto su cui la Fiorentina ha investito - e molto - con la convinzione di portarsi a casa un piccolo gioiello. Da sgrezzare.

I numeri della partita

Diverso da Fagioli

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Veniamo al dettaglio della sua prestazione grazie anche. C'è un dato che spicca:(28 su 28). Rarissimo in Serie A. Per giunta più della metà dei passaggi (15) sono stati effettuati nella metà campo avversaria. Ai dati che vedete qui sotto ce ne sono altri da aggiungere:. Insomma, quantità e qualità, intensità e ritmo. CONTINUA A LEGGERE SOTTOOulai o Fagioli? Il tormentone dura già da inizio stagione e ora potrebbe proseguire a gerarchie invertite. Le caratteristiche dei due restano però molto diverse. Dicevamo dei numeri di ieri di Oulai:. Douglas Luiz di tocchi ne ha registrati 72, per dire. E Fagioli in poco più di 20' ha effettuato 14 passaggi (93% riusciti, ottimo anche questo), cioè molti di più in proporzione.rispetto ad Oulai e ha maggior capacità nel gioco lungo (ieri 1 solo lancio per l'ivoriano). Di controin fase di interdizione. Resta comunque percorribile l'ipotesi di vederli stabilmente insieme in campo, uno accanto all'altro: una soluzione in più a disposizione di Vanoli.