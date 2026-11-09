Ci sono diversi episodi arbitrali controversi che alimentano il dibattito intorno a Fiorentina-Juventus. Tra questi anche il gol segnato da Bremer per il 2-2 con il pallone che dopo il colpo di testa tocca la parte alta del braccio del difensore brasiliano. Per arbitro e Var, che hanno convalidato la rete, si tratta di spalla ma non tutti sono d'accordo.

Daniele Adani ha sottolineato un particolare notato da molti: la reazione del difensore della Juventus. E da ex calciatore l'opinionista ha detto: "L'espressione di Bremer non mente, lui lo sa. Fa un ghigno malefico che conferma che il tocco era più di braccio che di spalla" le parole dagli studi Rai della Domenica Sportiva.

Bremer infatti non esulta, anzi resta interdetto tradendo - forse - la convinzione che il Var possa invalidare la sua rete. E invece così non è stato.