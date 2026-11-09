Un vecchio tifoso della Fiorentina mi diceva: non mi basta vincere con la Juve, sarebbe bello segnare al 96 minuto, dopo due gol annullati a loro, su rigore inesistente: palo, palo gol. Ecco, quando mi chiedono che cosa vuol dire giocare con la Juve per i fiorentini, ripenso a quelle parole. E questa volta i viola c’erano andati davvero vicini.

Contano i gol

Bene Oulai e Goncalves

Viery non è pronto

Mastantuono come il primo Chiarugi

Amaro in bocca

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In vantaggio con uno splendido colpo di testa di Mateoe dopo il pareggio di Woltemade, di nuovo gol con. Sembrava davvero una vittoria a portata di mano fino a quel. Così 2-2 con un mezzo rigore che è rimasto in gola a Spalletti. Dicono: ma la Juve ha fatto molto gioco, ha avuto buone occasioni da gol. Ma che vuol dire ? Nel calcio non contano i rimpianti,Fortunatamente, complici gli altri, i viola sono saliti al 15 posto e Paolo Vanoli avrà il tempo di riflettere.. La squadra è apparsa più quadrata e positiva. La decisione di sostituire Oulai con Fagioli è stata probabilmente causata dal cartellino giallo che il giocatore ivoriano aveva preso ingenuamente.Lento, poco marcatore,. Vero che al primo anno non è facile adattarsi al campionato italiano per un difensore brasiliano, ma ora come ora luiIl terzo punto riguarda. L’argentinoche è stato uno dei più grandi talenti mai visti in Italia. All’inizio, però,. Ecco,Invece, pur impegnandosi a tutto campo, spesso finisce per dribblare e cercare il solito tiro, di sinistro.Soprattutto, però, Vanoli deve organizzare la fase difensiva.Contro la Juventus i viola hanno giocato con determinazione, ma non c’è equilibrio.. E’ stato giusto aver riconfermato lui o era meglio puntare su un giovane? Una domanda senza risposta. De Gea è stato un campione, ora ha delle “cadute pericolose”.. Vanoli dice che ha coraggio. In questo momento più che il coraggio serve la testa. E la Juve? Sarà per la prossima volta…