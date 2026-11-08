L'intervento di Vanoli nella pancia del Franchi dopo la gara pareggiata contro la Juventus
VIDEO VN - Vanoli coraggioso, ma tradito da errori dei singoli
Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole:
Sono stato severo con i ragazzi, devono imparare a portare a casa i risultati dopo grandi prestazioni. Questa squadra stasera ha avuto un grandissimo atteggiamento. La voglia, la determinazione di volere vincere che a volte ti fa anche perdere. Mi avete criticato, ma anche oggi ho mostrato grande coraggio. Mi dovete far crescere i giocatori, poi giocheranno. Io li vedo sempre, a differenza vostra. La squadra è delusa, ma deve imparare ad avere ad avere un mentalità vincente.
De Gea
Il mio capitano. E rimarrà sempre il mio capitano.
Difesa
Ci stiamo lavorando, dobbiamo anche migliorare le qualità individuali. Solo il lavoro ci porterà a migliorare. Questa squadra deve proporre gioco, non spaventarci perché si prende troppi gol. I ragazzi devono essere un po' più scaltri nelle situazioni. Detto questo, abbiamo giocato contro squadre importanti e abbiamo buttato via ottimi risultati. Sono arrabbiato perché bisogna portare a casa una partita. E l'ho detto a loro, dovete andare a casa e essere delusi. Dobbiamo alzare l'asticella. Due punti persi? Sì, non lo nego. Dobbiamo essere arrabbiati più di altre partite.
Fagioli e Oulai
Non dobbiamo fare un caso Fagioli, Oulai ecc... stiamo parlando di un titolare della Nazionale. Poi un giocatore non può essere perfetto sempre. Sappiamo quanto è importante per la Fiorentina. A volte così si ricarica le batterie. Oulai? Ho fatto un paragone così bello e importante, ma non ha la testa di Kantè. E lo ha dimostrato con il giallo che ha preso, non si può. Stasera ha dimostrato un altro step.
Njie
Sapete cosa penso, ho avuto il merito di scoprirlo. Sono contento per lui, ma gli ho detto di non dimenticarsi come è andato in Nazionale maggiore. Con il lavoro abbiamo aggiunto i gol. Deve tenere la testa bassa e continuare a lavorare.
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