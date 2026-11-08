Le impressioni del tecnico viola: "La questione è interpretare le due fasi nella maniera migliore possibile, stasera abbiamo dimostrato di poterlo fare"
VIDEO VN - Vanoli coraggioso, ma tradito da errori dei singoli
Queste le parole di Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, a Dazn dopo il pareggio per 2-2 contro la Juventus al Franchi che ha chiuso l'11esima giornata di campionato:
Grande prestazione contro una squadra forte, abbiamo onorato quel che ci hanno chiesto i tifosi. La questione è interpretare le due fasi nella maniera migliore possibile, stasera abbiamo dimostrato di poterlo fare.
Difesa
Dobbiamo tutti correre indietro e tutti correre in avanti, a volte serve recuperare meglio e a tratti non siamo stati bravi nel farlo. Stasera i ragazzi devono essere arrabbiati, pretendo tanto da loro e un punto dopo una prova così non può lasciare soddisfatti.
Pellegrino
Stiamo cercando di innescarlo meglio, di avvicinarci a lui. Anche Mastantuono deve essere più bravo tra le linee, ha queste caratteristiche di venire dentro tra le linee a trovare spazio. Ho voglia di fare qualcosa di importante.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Pagelle viola
Fiorentina-Juventus, pagelle VN: Pellegrino un gigante, De Gea pasticcia
Conferenze stampa
Vanoli (conf): "Oulai non può prendere un giallo così. De Gea è il mio capitano"
Esclusive
Viery oggi è un handicap: serve tornare sul mercato. Ma serviva anche un portiere?
Radio e tv
Marelli: "Braccio largo di Joao Mario, c'era rigore Juve". Rocchi concorda
Altre di Serie A
Spalletti: "Mani di Joao Mario? Non mi serve rivederlo, l'ho già visto in campo"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti