Le impressioni del tecnico viola: "La questione è interpretare le due fasi nella maniera migliore possibile, stasera abbiamo dimostrato di poterlo fare"

Federico Targetti
FIORENTINA VS JUVENTUS

VIDEO VN - Vanoli coraggioso, ma tradito da errori dei singoli

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Queste le parole di Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, a Dazn dopo il pareggio per 2-2 contro la Juventus al Franchi che ha chiuso l'11esima giornata di campionato:

Grande prestazione contro una squadra forte, abbiamo onorato quel che ci hanno chiesto i tifosi. La questione è interpretare le due fasi nella maniera migliore possibile, stasera abbiamo dimostrato di poterlo fare.

Difesa

Dobbiamo tutti correre indietro e tutti correre in avanti, a volte serve recuperare meglio e a tratti non siamo stati bravi nel farlo. Stasera i ragazzi devono essere arrabbiati, pretendo tanto da loro e un punto dopo una prova così non può lasciare soddisfatti.
FIORENTINA VS JUVENTUS

Pellegrino

Stiamo cercando di innescarlo meglio, di avvicinarci a lui. Anche Mastantuono deve essere più bravo tra le linee, ha queste caratteristiche di venire dentro tra le linee a trovare spazio. Ho voglia di fare qualcosa di importante.

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