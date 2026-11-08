Intervenuto su Dazn nel post partita di Fiorentina-Juventus, l'esperto arbitrale Luca Marelli ha commentato l'episodio del rigore richiesto dalla Juventus per un presunto mani di Joao Mario in area viola al 79':

Cross dalla sinistra e tocco col braccio sinistro di Joao Mario vicino al volto dopo altro tocco di Dragusin: la possibile spiegazione per non concedere il rigore è un pallone inaspettato, ma il braccio è troppo largo per essere considerato non punibile.

L'ex designatore Gianluca Rocchi ha aggiunto da studio: "Di solito se il pallone arriva dopo un tocco di un compagno si tende ad assolvere, ma qui mi sembra che ci sia il tempo di reagire e di togliere il braccio".