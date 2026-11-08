Quattro minuti. È bastato questo intervallo di tempo a Matteo Pellegrino per far esplodere lo stadio Artemio Franchi nel match contro la Juventus. Un'incornata perentoria che ha bucato la rete bianconera, seguita da un'esplosione di gioia trattenuta a stento e da un gesto che a Firenze fa vibrare corde sottilissime: l'emulazione della leggendaria "mitraglia" sotto la tribuna.

Quando Pellegrino è corso verso i tifosi mimando il celebre festeggiamento, il pensiero di tutto il popolo viola è volato istantaneamente a Gabriel Omar Batistuta.

Segmentare la propria gioia con quel movimento iconico proprio nella gara più sentita dell'anno, quella contro la Juventus, trasforma l'episodio in un simbolo. Batistuta ne fece il marchio di fabbrica nelle serate più accese degli anni Novanta, trasformando la mitraglia nel manifesto del bomber implacabile contro i rivali di sempre.

Pellegrino di testa! ⚽🟣

La Fiorentina passa subito in vantaggio!

#FiorentinaJuventus #SerieAEnilive https://t.co/C8pINIP2vu</p>— Lega Serie A (@SerieA) <a href="https://x.com/SerieA/status/2119519275602047347?ref_src=twsrc%5Etfw">November 8, 2026</a></blockquote>

<script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>[/gzn_embed]