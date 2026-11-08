Il Franchi si riempie per Fiorentina-Juventus
VIDEO - Il Rosario festeggia il titolo per errore, alla fine trionfa il Boca
Sono 22.609 i biglietti emessi allo stadio Franchi per la sfida contro la Juventus. Impianto strapieno per sostenere la squadra di Paolo Vanoli. L'incasso lordo è pari a 797.955,22 euro. Pubblico delle grandi occasioni, con il tifo viola che ha sostenuto i suoi giocatori fino alla fine.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Pagelle viola
Fiorentina-Juventus, pagelle VN: Pellegrino un gigante, De Gea pasticcia
live
Vicario salva Spalletti: Fiorentina frenata dagli errori, 2-2 con la Juve
Altre di Serie A
Spalletti: "Mani di Joao Mario? Non mi serve rivederlo, l'ho già visto in campo"
Conferenze stampa
Njie (conf): "Sono arrabbiato, abbiamo perso 2 punti. Ma manca davvero poco"
Radio e tv
Marelli: "Braccio largo di Joao Mario, c'era rigore Juve". Rocchi concorda
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti