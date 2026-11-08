Sono 22.609 i biglietti emessi allo stadio Franchi per la sfida contro la Juventus. Impianto strapieno per sostenere la squadra di Paolo Vanoli. L'incasso lordo è pari a 797.955,22 euro. Pubblico delle grandi occasioni, con il tifo viola che ha sostenuto i suoi giocatori fino alla fine.

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