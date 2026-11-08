Clima rovente e passione allo stato puro fuori dallo stadio Artemio Franchi a poche ore dal fiscio d'inizio di Fiorentina-Juventus.

Tantissimi tifosi viola si sono radunati per attendere l'arrivo del pullman della squadra, trasformando la via antistante l'impianto in una vera e propria bolgia. Una spinta viscerale fatta di fumogeni rossi, bandiere sventolate, sciarpe tese al cielo e cori martellanti che hanno accompagnato a passo d'uomo il bus della formazione guidata da Paolo Vanoli fino ai cancelli d'ingresso dello stadio.

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