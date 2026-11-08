Le parole del tecnico della Juventus che torna al Franchi col quale ha un rapporto estremamente complesso
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L'allenatore della Juventus Luciano Spalletti ha parlato a Dazn prima della trasferta sul campo della Fiorentina:
Boga è entrato benissimo contro il Napoli, ogni tanto va data fiducia ai giocatori. Tutti dite che dobbiamo vincere lo Scudetto e quindi va alzato il livello della qualità.
Partita
Una gara col volume altissimo, aumenterà il volume della voce, degli spettatori. Dovremo essere bravi a non farci trasportare dentro la frenesia della partita, e possibilmente alzare il livello di calcio giocato con la testa e la lucidità. La frenesia uccide la ragione.
Ekhator
È una punta forte fisicamente che ama buttarsi nello spazio. È un ragazzo giovane e sente un po' la pressione, forse accusata ulteriormente con gli infortuni occorsi recentemente. Contento di averlo a disposizione.
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