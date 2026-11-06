Undicesima giornata di campionato: la Fiorentina, dopo aver ritrovato i tre punti contro il Sassuolo, va in cerca di altri punti per dare continuità ai proprio risultati. Di fronte, allo stadio Artemio Franchi, arriva la Juventus che nella giornata precedente ha battuto per 2-0 il Napoli di Massimiliano Allegri e vinto anche in Champions, in settimana, contro l'AZ. Tutte le informazioni su come seguire la gara tra neroverdi e viola in tv e streaming.

Fiorentina-Juventus 11ª giornata di campionato Domenica 8 novembre 2026 Stadio Artemio Franchi, ore 20.45 TV Dazn, Dazn 1 Streaming Dazn Telecronaca Perluigi Pardo e Massimo Ambrosini

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