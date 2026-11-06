Tutte le informazioni su come seguire la gara tra Fiorentina e Juventus in tv e streaming.
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Undicesima giornata di campionato: la Fiorentina, dopo aver ritrovato i tre punti contro il Sassuolo, va in cerca di altri punti per dare continuità ai proprio risultati. Di fronte, allo stadio Artemio Franchi, arriva la Juventus che nella giornata precedente ha battuto per 2-0 il Napoli di Massimiliano Allegri e vinto anche in Champions, in settimana, contro l'AZ. Tutte le informazioni su come seguire la gara tra neroverdi e viola in tv e streaming.
|Fiorentina-Juventus
|11ª giornata di campionato
|Domenica 8 novembre 2026
|Stadio Artemio Franchi, ore 20.45
|TV
|Dazn, Dazn 1
|Streaming
|Dazn
|Telecronaca
|Perluigi Pardo e Massimo Ambrosini
Il live su Violanews.comColoro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
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