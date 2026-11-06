Lorenzo Amoruso al Pentasport di Radio Bruno, ha analizzato il momento della Fiorentina:

"Faccio fatica a trovare un difensore che ci abbia accontentato. Il modo di giocare di questa squadra non aiuta i centrali, la fase difensiva è orribile. Non sono i singoli, anche se gli errori influenzano, e si notano maggiormente. In una squadra normale quando uno sbaglia si recupera, ma qui ci sono troppi errori. Mi meraviglio che in questa squadra non si veda un difensore più concreto, che non esagera con il pallone. Credo che servano due centrocampisti fermi nel 4-2-3-1 per garantire equilibrio, con dei terzini che non vadano a fare le ali. Ricordiamoci poi che tornerà anche Atta, in un reparto dove ci saranno 5 giocatori. Il mediano che servirebbe è uno come Amrabat, che copre il campo in orizzontale. La Fiorentina sa che questa è una partita ancora più spartiacque, forse anche più di Reggio Emilia. Goncalves ha fatto sempre due tocchi, togliendo tempo e spazio agli avversari."