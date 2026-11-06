Cesare Prandelli è intervenuto durante Trentesimo Minuto su Italia7. Le sue parole in vista della Juventus:

"I giocatori devono solo pensare ad avere coraggio, poi ci saranno i tifosi ad aiutare la squadra. Quella contro la Juventus è la partita più facile da preparare, la settimana prima era sempre carica di tensione, dovevi sempre abbassare l'intensità. Io dovevo essere bravo a capire dove bucare la Juventus, ma con questo pubblico è impossibile non fare una buona partita. Quando non c'è un leader, è il gioco che deve diventarlo, non dobbiamo cercare giocatori di grande spessore, visto che abbiamo dei giocatori di prospettiva. La cosa più bella è che diventi la squadra di Vanoli, che i giocatori si innamorino del gioco"

Le caratteristiche: "Questa è una squadra costruita per giocare a calcio, ed i giocatori tecnici sono quelli più bravi a pressare in avanti. Nelle ultime due si è visto che Vanoli ha trasmesso questo concetto, quello della prima pressione. Mastantuono è un talento naturale, deve dare meno riferimenti agli avversari. Difficilmente questa squadra crossa dentro, e quindi bisogna trovare delle triangolazioni per cercare la profondità. Fagioli me lo fecero vedere ai tempi della Cremonese, e per me può giocare ovunque a centrocampo, nei quattro ruoli, non deve essere limitato. Non è un problema, è una risorsa"