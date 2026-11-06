Le parole del difensore della Fiorentina, Radu Dragusin, in vista della Juventus
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Il difensore della Fiorentina, Radu Dragusin, ha parlato ai microfoni ufficiali viola in vista della partita contro la Juventus di domenica. Queste le sue parole:
Arriviamo bene alla gara. La vittoria contro il Sassuolo ci ha dato ancora più fiducia nella forza del nostro gruppo. Avevamo bisogno di questi tre punti, sia per la classifica sia per confermare i progressi delle ultime settimane, soprattutto dopo alcune partite in cui avevamo la sensazione di poter raccogliere di più. Ora ci aspetta un altro avversario forte e vogliamo dare continuità ai risultati positivi. Sappiamo quanto questa partita significhi per i nostri tifosi. Dobbiamo essere concentrati, restare uniti e dare tutto in campo.
Sulle cose da migliorare in difesa
Ci alleniamo e ci confrontiamo su questo aspetto quasi ogni giorno. Ognuno di noi ha le proprie responsabilità e il modo in cui ci organizziamo e ci aiutiamo in campo è fondamentale per l'equilibrio di tutta la squadra. Dobbiamo migliorare soprattutto nella gestione di alcuni momenti delle partite. Non si può controllare il gioco per tutti i 90 minuti, quindi bisogna saper rimanere compatti e prendere le decisioni giuste anche quando l'avversario mette pressione. Nelle ultime settimane abbiamo fatto progressi evidenti. Abbiamo ancora tanto da lavorare e sono fiducioso che riusciremo a trasformare questi miglioramenti in una maggiore solidità difensiva e in risultati migliori.
Sul lavoro e il suo percorso
Sono orgoglioso del mio percorso. Ogni esperienza mi ha aiutato a crescere. Sono arrivato alla Juventus a 16 anni e ho avuto l'opportunità di imparare accanto a giocatori di altissimo livello. Alla Sampdoria, alla Salernitana e al Genoa ho accumulato ulteriore esperienza, mentre al Tottenham ho continuato a crescere sia come calciatore che come persona. L'infortunio mi ha insegnato ad avere pazienza e ad apprezzare ogni giorno passato in campo. Ora sono felice alla Fiorentina. Voglio continuare a migliorare, aiutare la mia squadra e regalare ai nostri tifosi più gioie possibili. Se lo meritano pienamente.
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